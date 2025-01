Von wegen Bayern: Sachsen als gastfreundlichstes Bundesland ausgezeichnet!

Leipzig - Ihr wollt mal wieder einen schönen Urlaub unter tollen Menschen erleben? Dann bleibt in der Heimat! Laut Reiseplattform Booking.com ist Sachsen das gastfreundlichste Bundesland, was dem Freistaat sogar eine Auszeichnung einbrachte. Nicht mal die Bayern können da mithalten.

Gäste genießen Speis und Trank bei schönem Wetter in der Leipziger Innenstadt. Sachsen wurde nun von Booking.com als gastfreundlichstes Bundesland ausgezeichnet. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa

Unsere Nachbarn im Süden landeten auf Platz zwei der sogenannten Traveller Review Awards der Reiseplattform, gefolgt von Rheinland-Pfalz, Thüringen und dem Saarland.

Mit der Auszeichnung ehrt Booking.com jedes Jahr Reisepartner, also Hotels und andere Unterkünfte, deren exzellenter Service und Gastfreundschaft sich in den Gästebewertungen widerspiegelt. Je mehr Gewinner eine Region im Verhältnis zu ihrer Gesamtzahl an Unterkünften vorweisen kann, desto höher landet sie im Ranking.

Den Award können sich Hotels und Co. durch positive Kundenbewertungen auf Booking.com sichern (durchschnittliche Mindestnote: 8,0 von 10). "Da diese Bewertungen nie auf irgendeine Weise bearbeitet oder angepasst werden, können Reisende sich darauf verlassen, dass diese Bewertungen die echte Erfahrung der Reisenden in dieser Unterkunft auf Booking.com darstellt", versichert die Reiseplattform.

Für den sächsischen Tourismus gibt es sogar noch einen weiteren Grund zur Freude: Bautzen hat es in diesem Jahr auf Platz drei der gastfreundlichsten Destinationen geschafft.