Vor Cannabis-Zulassung: Polizei prüft neuartigen "Drogentest" im Verkehr

Leipzig/Dresden - Am heutigen Freitag will der Bundestag über die Freigabe von Cannabis entscheiden. Die sächsische Polizei rechnet mit einer erhöhten Anzahl von Fahrten unter Einfluss der Droge - auf Kosten der Verkehrssicherheit. Eine Antwort darauf wäre die "Qualifizierte Fahrtüchtigkeitsprüfung" QFP. Noch zögert das Innenministerium.

Mit der Freigabe von Cannabis befürchtet die Polizei steigende Zahlen bei Fahrten unter Einfluss der Droge. © dpa/Fabian Sommer

Verkehrskontrolle, Fahrzeugpapiere und Führerschein, bitte! Bei Zweifeln an der Fahrtüchtigkeit des Fahrzeuglenkers muss der eine Linie entlanggehen oder auf einem Bein stehen. Künftig soll das im Standardverfahren QFP anhand einer Checkliste ablaufen.

In den 70er-Jahren in den USA entwickelt, wird QFP in Hamburg, Niedersachsen und Hessen heute standardmäßig angewandt.

Großen Nutzen könnte QFP im Hinblick auf die zu erwartende Freigabe von Cannabis entfalten, sagt Michael Fengler (42) von der Polizeidirektion Leipzig.

"Drogenschnell- und Atemalkoholvortests sind nur ein Indikator", so Fengler. Und die Auswertung eines Bluttests ist am Kontrollort nicht möglich. Mit QFP könnten Beamte Anzeichen für Drogenkonsum vor Ort besser erkennen, so Fengler.