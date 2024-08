Wahrer Luxus kommt aus Sachsen! Meine Fahrt im edlen Horch 430

Zwickau - Ich gebe zu: So oft wurde wie an diesem Tag ich noch nie fotografiert. Tausende winkten mir zu. Aber wenn ich ehrlich bin: Ich war nur Staffage in einem größeren Film - als Mitfahrer im weltweit einzigen erhaltenen Horch 430 auf der 21. Sachsen-Classic-Rallye . Dank des August-Horch-Museums durfte ich, TAG24-Redakteur Bernd Rippert (64), in der Startnummer 1 vorausfahren.

Fahrer Thomas Stebich (52) und TAG24-Redakteur Bernd Rippert grüßten vor der Abfahrt. © Maik Börner

Horch war vor 90 Jahren die Krönung automobiler Baukunst. Als die 8- und 12-Zylinder-Schiffe in den 20er- und 30er-Jahren in unglaublicher Ruhe über die Straßen rollten, bekam Mercedes kein Bein auf die Erde. Wahrer Luxus wurde in Zwickau gebaut.



"Das ist eben Zwickau", sagt Ministerpräsident Michael Kretschmer (49, CDU) bewundernd. Er darf in der Sonne die Sachsen-Start-Flagge schwingen, als ich vorbei gleite. Hinter dem besten Horch-Fahrer der Welt, Thomas Stebich (52), der seit fast zehn Jahren das August-Horch-Museum leitet. Neben ihm der Fördervereinsvorsitzende und Audi-Entwickler Ronny Tolliszus (55), der mit seinen Karten den Weg weist.

Erste Aufgabe ist es, vom Platz der Völkerfreundschaft zwischen all den jubelnden Menschen den Weg zur Kartbahn Mülsen zu finden. Doch zum Glück stehen an den wichtigen Kreuzungen insgesamt fast 50 Helfer in neongelben Leibchen und zeigen den Weg. Manchmal sind es auch grüne Schilder.

"2500 Umdrehungen im ersten Gang. Dann knackt das Getriebe." Die Gangschaltung ist gewöhnungsbedürftig. 1, 2, 4, 3 steht auf dem H. Noch gewöhnungsbedürftiger ist das Armaturenbrett mit Rolltacho und dem kleinen Hebel am Steuer für "Handgas".