Waldheim soll dauerhafte Asylunterkunft bekommen

Die Landesdirektion Sachsen (LDS) will das frühere AOK-Bildungszentrum im Waldheimer Ortsteil Massanei als dauerhafte Asylunterkunft nutzen.

Das Asylheim im Stadtteil Massanei solle 500 Plätze haben, teilte die Landesdirektion mit. Die Immobilie wird bereits jetzt als kommunale Flüchtlingsunterkunft genutzt. Die Landesdirektion will sie übernehmen und im Herbst 2025 eröffnen.

Sachsen plant, dauerhaft 9600 Plätze für Asylsuchende vorzuhalten. Das ist Teil einer langfristigen Strategie des Freistaates, um auf schwankende Flüchtlingszahlen vorbereitet zu sein.

Dazu sind in den drei Regionen Leipzig, Chemnitz und Dresden jeweils drei größere Unterkünfte vorgesehen.

In der Chemnitzer Region gibt es bereits Aufnahmeeinrichtungen in Schneeberg und Chemnitz. Auch in Leipzig sind drei größere Unterkünfte vorhanden. In Dresden sind es bislang zwei.