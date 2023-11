Waldumbau in Not! Sachsen gehen die Baumsamen aus

Altenberg - Der Waldumbau in Sachsen steckt in einer ernsten Krise. Der Mangel an geeignetem Saatgut bremst nicht nur den Staatsbetrieb Sachsenforst, sondern die gesamte Forstwirtschaft aus. "Die Saatgut-Bilanz in diesem Jahr ist leider durchwachsen bis ernüchternd", erklärte Landesforstpräsident Utz Hempfling (62) am gestrigen Mittwoch.