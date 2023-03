Warnung vor möglichem Hochwasser in Sachsen: Gewitter und Regen erwartet!

Freiberg - Das sächsische Landeshochwasserzentrum warnt für das Mulde-Gebiet vor einer möglichen Hochwasser-Lage am Wochenende.

Für das Mulde-Gebiet gibt es eine Warnung vor möglichem Hochwasser. © Screenshot/Landeshochwasserzentrum

"Aktuell ist an keinem Hochwassermeldepegel eine Überschreitung von Hochwassermeldegrenzen gegeben. Die gegebene Wetterlage stellt sich im Hinblick auf die weitere Durchflussentwicklung jedoch sehr diffus dar. Tendenziell werden die Wasserstände durch den erwarteten Regen ansteigen", heißt es in der Warnung, die am Freitagvormittag über die Warn-App NINA verschickt wurde.

Bei dem aktuellen Sonnenschein und den frühlingshaften Temperaturen, mag man es kaum glauben, dass die Pegel ansteigen könnten.

Doch in der Nacht zu Samstag zieht ein Sturmtief über Sachsen und danach strömt polare Kaltluft ein, sodass es kurzzeitig wieder Winter wird im Freistaat. Es soll bis ins Tiefland Schnee geben.

Zuvor kann es örtlich zu Gewittern und schauerartige Regengüsse kommen.