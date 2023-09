Weinfreunde haben die Wahl: Zwei Winzerfeste locken am Wochenende

Bereits am Donnerstag wurde durch die sächsische Weinkönigin Alona Chesnok (24, 2.v.l.) und ihr Gefolge die Kalebstraube gebunden. © Holm Helis

So startet am heutigen Freitag pünktlich zum Feierabend um 17 Uhr das Herbst- und Weinfest in Radebeul-Altkötzschenbroda. "Den Besucher erwartet ein großes kulturelles Programm", erklärt Gabriele Lorenz (61), Leiterin des Radebeuler Kulturamts.

Ein besonderes Highlight: das theatralische Feuerwehrspektakel der "Pyromantiker" am morgigen Samstagabend (19.30 Uhr). Zeitgleich findet vor Ort das 26. Internationale Wandertheaterfestival statt.

Am Freitag ist der Eintritt frei. Für den Besuch am Samstag werden 12/9 Euro, für einen Abstecher am Sonntag 9/7 Euro fällig.

Für ein Gleis Wein (0,1 Liter) zahlt der Festgänger durchschnittlich 3,50 Euro, für ein Glas Federweißer (0,2 Liter) werden um die 6,50 Euro fällig.