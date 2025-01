Weniger Essen, kein neues Büromaterial: Irrer Sparhammer trifft Sachsens Polizei

Leipzig/Dresden - Fast 200.000 Überstunden geschoben - und nun sollen sie auch noch weniger Essen bekommen. Weil der Freistaat ohne Haushalt ins neue Jahr geht, sollen Sachsens Polizisten an allen Ecken und Enden sparen. Eine interne Rundmail des Leipziger Polizeipräsidenten René Demmler (53) kündet von drastischen Maßnahmen - von der Schrumpfung der Sicherheitswacht bis hin zur Kürzung bei der Verpflegung.

Sachsens Polizisten schieben fast 200.000 Überstunden vor sich her. Jetzt wird auch noch ihre Einsatz-Verpflegung rationiert. © picture alliance/dpa

Zum Jahreswechsel bekamen alle Beamten der Polizeidirektion Leipzig ein dreiseitiges Schreiben ihres Präsidenten. Darin kündigt Demmler an, dass im ersten Halbjahr 2025 "höchstens 30 Prozent der Ausgabenmittel aus 2024" zur Verfügung stehen. Was folgt, ist ein Katalog an knallharten Sparmaßnahmen.



So können die Mitarbeiter der Sächsischen Sicherheitswacht fortan nur noch für 19 statt bisher 40 Einsatzstunden im Monat bezahlt werden. Die Verpflegungssätze für Beamte im Einsatz, die bislang bei 15 Euro (über 8 Stunden) und 22 Euro (über 10 Stunden) lagen, werden beschnitten. Der Inhalt des Verpflegungsbeutels müsse "auf ein Mindestmaß reduziert werden", heißt es in Demmlers Schreiben. Was das konkret bedeutet, dazu machten auf TAG24-Nachfrage weder die Polizeiführung noch das Innenministerium Angaben.

Weiter heißt es: Bei der Nutzung von Dienstfahrzeugen "ist grundsätzlich der ECO-Modus zu nutzen".

Neues Büromaterial werde aktuell nicht angeschafft. Für die interne Post sollen bereits gebrauchte Umschläge verwendet werden. "Um den Bedarf an Kopierpapier zu reduzieren, sollte beidseitig gedruckt werden."