Weniger Investitionen lähmen Sachsens Wirtschaft!

In der Wirtschaft ist der Wurm drin. Die Investitionen in diesem Bereich sind in Sachsen spürbar rückläufig.

Von Thomas Staudt

Dresden - In der Wirtschaft ist der Wurm drin. Die Investitionen in diesem Bereich sind in Sachsen spürbar rückläufig. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes investierten Sachsens Betriebe 2023 insgesamt 6,2 Prozent weniger als im Vorjahr. 799 Millionen Euro investierte die sächsische Autoindustrie 2023 vor allem in Maschinen und Anlagen. Damit ist die Branche diejenige mit der größten Investitionssumme. © dpa/Jan Woitas Die meisten Mittel flossen danach in Maschinen (83,3 Prozent), in den Kauf bebauter Grundstücke (16,4 Prozent) sowie in Grundstücke ohne Bauten (0,3 Prozent). Die knapp 3000 erfassten Unternehmen mit über 20 Mitarbeitern investierten insgesamt 3,9 Milliarden Euro. Der Investitionsrückgang setzte sich auch 2024 fort. Im Frühjahr hatte der Dresdner IHK-Präsident Andreas Sperl (78) konstatiert: "Viele Unternehmen sehen die aktuelle Lage negativ, das macht sich daran bemerkbar, dass deutlich weniger investiert wird." Sachsen Maul- und Klauenseuche: Sachsen geht in Krisenmodus Die höchsten Investitionssummen leistete sich 2023 die Autoindustrie mit 799 Millionen Euro. Hängende Köpfe in sächsischer Wirtschaft Der Dresdner IHK-Präsident Andreas Sperl (78) hatte bereits vor knapp einem Jahr weiter sinkende Investitionen in den Unternehmen konstatiert. © Thomas Türpe Rangieren mit 751 Millionen Euro an Investitionen gleich hinter der Autoindustrie: Hersteller von Geräten zur Datenverarbeitung oder von Elektronik. © Oliver Killig 317 Millionen Euro investierte die Metallindustrie 2023. Insgesamt waren die Investitionen in die Wirtschaft in Sachsen rückläufig. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Jan Woitas Auf den Plätzen folgen nach Angaben des Landesamtes mit 751 Mio. Euro Hersteller von Geräten zur Datenverarbeitung und elektronischer sowie optischer Erzeugnisse, dann die Metallindustrie mit 317 Mio. Euro. Trotz der großen Summen ist das Investitionsvolumen in der Automobil- und Elektrobranche rückläufig, bei Datenverarbeitung und Elektro sogar um 39,1 Prozent. Auch aktuell überwiegen in der sächsischen Wirtschaft hängende Köpfe. Laut Joachim Ragnitz (64) und Marcel Thum (57) vom ifo-Institut Dresden ist die Stimmung ostdeutscher Unternehmen weiter eingetrübt. Sachsen Brutales Vorgehen? Große Kritik am Polizeieinsatz in Riesa Verschiedene Wirtschaftsverbände hatten deshalb bereits im Zuge der Regierungsneubildung in Sachsen einen strikten Fokus auf die Wirtschaft gefordert.

