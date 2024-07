Raser-Ärger zwischen Meißen und Dresden: Anwohner wollen Blitzer zurück!

Wildberg - In Wildberg Siedlung (zwischen Meißen und Dresden) fuhr ein Familienvater (53) am Donnerstag einen schneeweißen Seat Cupra in den Graben, verletzte sich und seine Frau (48) schwer. Anwohner hatten mit solch einem Unglück schon lange gerechnet, weil Autofahrer hier immer wieder riskante Überholmanöver starten.