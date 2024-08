Wird dieser Berg in Sachsen zum Naturwunder des Jahres?

Ilke Schulz (52) und Sylvie Uhlmann (40) vom Heimat- und Verkehrsverein "Rochlitzer Muldental" hoffen auf viele Stimmen für den Rochlitzer Berg. © Uwe Meinhold

Das Touristikteam hat sich mit dem Rochlitzer Berg bei der Naturwunder-Wahl der Heinz Sielmann Stiftung und des Deutschen Wanderverbandes beworben.

Das Ausflugsziel hat es in die Endrunde geschafft und muss sich nun gegen acht weitere Naturwunder-Kandidaten durchsetzen.



Einzigartig macht den Rochlitzer Berg sein Rochlitzer Porphyrtuff, der zum ersten "Heritage Stone", also Welterbe-Stein, in Deutschland ernannt wurde. Er prägt die Architektur in der Region.

"Der Rochlitzer Berg liegt im Gebiet der sogenannten Rochlitz-Eruption vor 290 Millionen Jahren. Das war ein Vulkanereignis, das zu den größten der Erdgeschichte zählt und als Supervulkan eingeordnet wird. Die Rochlitz-Caldera, also der Kraterkessel, war damals ungefähr 50 mal 30 Kilometer und damit einer der größten der Welt", so Schulz. Die alten Steinbrüche sind heute Lebensraum für viele Tiere.