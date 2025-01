Wo klemmt's bei Sachsens Schulen? Neuer Minister geht persönlich auf Tour

Radebeul - 100 Schulen, 100 Tage, 100 Probleme? Sachsens neuer Kultusminister Conrad Clemens (42, CDU) geht auf Bildungs-Expedition durch die Heimat. Dabei sammelt er Einblicke, die nicht immer schulbuchreif sind. In Kötzschenbroda, seiner zehnten Station, hörte er sich am gestrigen Donnerstag an, wo es klemmt.