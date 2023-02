Problem-Wolf zum Abschuss freigegeben: Aber warum traut sich kein Jäger ran?

Löbau - Im Landkreis Görlitz steht der Wolf , der regelmäßig ein Wildgehege in Löbau-Krappe plündert, auf der Abschussliste. Doch trotz behördlicher Genehmigung will offenbar niemand die Flinte anlegen. Aus Angst vor militanten Tierschützern! Und es gibt noch ein Problem: Es ist inzwischen nicht mehr nur ein Wolf, der den 1,90 Meter hohen Wildzaun überwindet.

Doch es findet sich kein Jäger, der das Raubtier zur Strecke bringen will, wie Landrat Meyer vor wenigen Tagen durchblicken ließ. Zu groß ist die Angst, ins Visier militanter Tierschützer zu geraten.

Bei bislang acht bestätigten Wolfs-Attacken wurden auf seinem acht Hektar großen und von einem 1,90 Meter hohen Wildzaun komplett umgrenzten Weideland 28 Tiere gerissen - zuletzt am 18. Januar.

Bei Ralf Nahrstedt (45) liegen die Nerven blank. "Der Wolf frisst mir meinen Tierbestand weg und ich kann nichts machen", sagt der Löbauer, der in Krappe Damwild züchtet.

Feuer frei, doch keiner will schießen. Bislang hat sich kein Jäger gefunden, der auf den gefräßigen Krappe-Wolf zielen will. © imago images/MIS

Das Thema ist offenbar so brisant, dass sich Meyer inzwischen gar nicht mehr dazu äußern will. "Aufgrund der Sensibilität und zum Schutz handelnder Personen werden wir uns zunächst nicht weiter zum Sachverhalt äußern und bitten um Verständnis", teilt er auf TAG24-Anfrage mit.

Auch Wildzüchter Nahrstedt weiß aus Gesprächen, dass die heimischen Jäger abgewunken haben.

Was allerdings verwundert: Auf Anfrage teilt der Landesjagdverband Sachsen (LJV) mit, vom Landkreis Görlitz "bislang nicht angesprochen" worden zu sein.

Das habe man nur aus den Medien entnommen, erklärte LJV-Geschäftsführer Martin Wißmann (56). Die Bedenken der ablehnenden Jägerschaft kann er allerdings nachvollziehen.

Tierschutzorganisationen hätten in der Vergangenheit "in der Regel aus fadenscheinigen Gründen" Strafanzeigen gegen Jäger erstattet. "Dahinter steckt aus unserer Sicht Methode", so Wißmann.

In der heißlaufenden Oberlausitzer Gerüchteküche heißt es inzwischen, dass sich der Landkreis um einen Jägersmann aus fernen (Bundes-)Ländern bemühe, der den brisanten Job anonym erledigen solle. Auch Nahrstedt hat davon gehört.