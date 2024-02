Zahlreiche Kellereinbrüche: Polizei fasst mutmaßliches Täter-Duo

Hartha/Döbeln - Nach mehreren Kellereinbrüchen konnte die Polizei in Hartha zwei mutmaßliche Täter festnehmen. Auch in Döbeln wurden am Sonntag Kellereinbrüche zur Anzeige gebracht.

Mehrere Kellereinbrüche wurden der Polizei in Hartha und auch in Döbeln angezeigt. (Symbolbild) © Silas Stein/dpa

Wie die Polizei mitteilte, beobachtete ein Anwohner in der Nacht zu Montag in der Robert-Schumann-Straße in Hartha zwei mutmaßliche Einbrecher. Die unbekannten Männer waren offenbar von einem Wohnhauseingang zum nächsten auf Diebestour.

Wenige Minuten später umstellten Polizisten die Häuserreihe und konnten tatsächlich zwei mutmaßliche Täter festnehmen.

"Ersten Ermittlungen zufolge brachen die deutschen Staatsangehörigen (20, 28) in der Tatnacht in bislang fünf bekannte Mehrfamilienhäuser ein, um sich so Zugang zu den Kellerabteilen zu verschaffen. Diese wurden ebenfalls gewaltsam geöffnet und verschiedene Gegenstände, beispielsweise Lebensmittel, entwendet", heißt es weiter.



Der 20-Jährige kam wieder auf freien Fuß. Es wird noch geprüft, ob der 28-Jährige für vergangene Delikte im Zuständigkeitsbereich des Reviers Döbeln als Täter in Frage kommt. Am heutigen Montag wird der 28-jährige Deutsche einem Haftrichter am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt.

Des Weiteren wurden am Montag zahlreiche Kelleraufbrüche in einem Mehrfamilienhaus in der Straße der Jugend festgestellt.

Nun muss geprüft werden, ob und wie diese im Zusammenhang zu den gestellten Tatverdächtigen stehen.