Zehntausende fordern: Gebt uns endlich Bildungsurlaub in Sachsen!

Immerhin kam in dieser Woche Bewegung in das Thema.

Um die berufliche Weiterbildung in Sachsen ist es nicht so schlecht bestellt. In Zeiten von Innovationsdruck und Facharbeitermangel sind die Unternehmer auch an Qualifizierung interessiert. Sie entscheiden aber selbst, welchen Weg der Mitarbeiter einschlagen soll.

Nur wenige Arbeitgeber, etwa Siemens oder die Stadtverwaltungen von Dresden und Leipzig, gewähren Beschäftigten selbst gewählte Seminare.