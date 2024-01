Proteste gegen rechts: Zehntausende in ganz Sachsen auf den Beinen

In ganz Sachsen gingen am Sonntag Zehntausende Menschen auf die Straße, um ihre Proteste gegen die AfD auszudrücken.

Von Gerhard Jakob

Sachsen - Die Proteste gegen die AfD und für die Demokratie trieb die Menschen am Sonntag in ganz Deutschland auf die Straßen. Wegen des gewaltigen Zustroms musste nach Hamburg nun auch in München (200.000 Teilnehmer) die Kundgebung aus Sicherheitsgründen vorzeitig beendet werden. In Sachsen kam oder kommt es neben Dresden in zehn weiteren Städten zu Protesten gegen die Rechten.

Auf dem Johannisplatz in Leipzig drängten sich Tausende Menschen dicht an dicht. © Sebastian Willnow/dpa In Leipzig war der Andrang so groß (Veranstalter schätzte 40.000 Teilnehmer, die Polizei sprach von 10.000), dass die Schluss-Demo vom Augustusplatz auf den etwa einen Hektar großen Johannisplatz verlegt werden musste. Zeitweilig gab es rund um den Leipziger Marktplatz kein Durchkommen mehr. In Chemnitz waren 200 Teilnehmer am Karl-Marx-Kopf ("Nischel") angemeldet, gekommen sind nach Angaben der Polizei 12.000 (!) Menschen. Das waren mehr als bei den berüchtigten Nazi-Aufmärschen 2018. In Görlitz, Wahlkreis-Heimat von AfD-Chef Tino Chrupalla (48), gingen mehr als 2000 Menschen auf die Straße. Ministerpräsident Michael Kretschmer (48, CDU) erhielt für seine flammende Rede dort Applaus, unter den Demonstranten waren viele Bürger mit selbstgebastelten Plakaten ("#AfDnee"). Sachsen Der Tag der Sachsen: Riesensause bekommt mehr Geld vom Freistaat In Pirna, wo vor Kurzem der erste OB für die AfD gewählt worden war, versammelten sich 1000 Demonstranten. Auch in Radeberg, Döbeln und Torgau waren Kundgebungen anmeldet.

Proteste gegen die AfD gehen Montag weiter

Auch auf dem Görlitzer Marienplatz war die Abneigung gegenüber rechtem Gedankengut zu sehen, hören und zu lesen. © Sebastian Kahnert/dpa

Montag gehen die Demos weiter. Proteste sind in Freiberg (ab 17 Uhr, Obermarkt), Zittau (ab 18 Uhr Marktplatz), noch mal in Görlitz (ab 18.30 Uhr, Marienplatz) und Meißen (ab 19 Uhr, Marktplatz, vorher ab 18 Uhr Friedensgebet in der Frauenkirche) angemeldet.

Kommentar: Zeit zum Handeln

Tausende Menschen versammelten sich am Sonntag in der Brückenstraße in Chemnitz. © Kristin Schmidt Was für ein ermutigendes Zeichen, aber auch: Was für traurige Zeiten, dass so etwas nötig ist. Seit Tagen gehen überall in Deutschland Menschen auf die Straße, um den blau-braunen Allmachtsträumen Paroli zu bieten. Hamburg, München, Magdeburg, Erfurt. Am Sonntag nun auch in Dresden, Leipzig und anderen Städten in Sachsen. Die Rechtsextremisten von AfD und Co., die bislang viel zu oft unwidersprochen den Eindruck erwecken durften, sie allein würden den wahren Willen "des Volkes" repräsentieren, bekommen jetzt ihre Lektion auf der Straße. Mit dem Aufdecken der Deportationsfantasien scheint plötzlich das ganze Land aufzuwachen. Die Botschaft der Demonstranten: Nein, wir wollen dieses völkische Gebräu nicht, das über Menschen wie Ungeziefer redet, nur weil kein "deutsches Blut" in ihren Adern fließt; das alle und jeden herabwürdigt und angreift, das ihm nicht passt. Es ist hohe Zeit, dem etwas entgegenzustellen. Sachsen "Laufen in eine demografische Lücke": Sachsens oberster Job-Vermittler warnt Die Demonstrationen der Hunderttausenden dieser Tage sind gut und richtig. Alle können sehen - und alle, die dabei sind, können es auch fühlen: Die Demokratiefreunde sind viele, sehr, sehr viele in diesem Land. Ein Umsturz, den rechte Kreise gerade herbeireden wollen, wäre dagegen ein tatsächlicher Volksverrat.

Auf Schriftsteller Erich Kästner hören