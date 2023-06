Zu viele Metalldiebe! Grenzbrücke nach Polen bekommt Leibwächter

Hirschfelde - In Hirschfelde (bei Görlitz) hat die Deutsche Bahn die Faxen dicke! Weil vor Ort an der Eisenbahnbrücke immer wieder Kabel von Metalldieben geklaut wurden, spendierte der Konzern dem Bauwerk jetzt Leibwächter.

Die Eisenbahnbrücke Hirschfelde war ein "beliebtes" Ziel von Metall- und Kabeldieben. Jetzt wird sie rund um die Uhr bewacht. Die Brücke über die Neiße verbindet Deutschland mit Polen. © Steffen Füssel

Rund um die Uhr wird die Eisenbahnbrücke über die Neiße nun von geschulten und Security-Leuten bewacht, die teilweise aus ehemaligen Bundeswehrsoldaten mit Einsatzerfahrungen in Afghanistan rekrutiert wurden. In ihrem neuen Job arbeiten sie mit der Bundespolizei zusammen.

Was das kostet, will der Staatskonzern auf Nachfrage nicht näher beziffern. Es scheint aber gerechtfertigt angesichts der Kosten, die in den vergangenen Monaten regelmäßig anfielen, weil dreiste Langfinger immer wieder zuschlugen.

Beispiel Oktober 2022: Allein innerhalb einer Woche nahmen Buntmetall- und Kabeldiebe die Eisenbahnbrücke dreimal ins Visier.

Sie zerschnitten und stahlen Melde- und Signalkabel und demolierten Kabelschächte, um Material zu klauen und erbeutetes Kupferkabel zu Geld machen zu können.