50.000 Besucher! Sächsische Volkswagen-Familie feiert Jubiläum nach

Zwickau - Weil aufgrund der Corona-Pandemie in den vergangenen drei Jahren nichts ging, feierte Volkswagen Sachsen mit einem großen Familienfest am heutigen Sonntag sein 30-jähriges Jubiläum nach.

Feierlicher Anschnitt einer 333 Kilogramm schweren Geburtstagstorte. Damit bedanken sich Geschäftsführung und Gesamtbetriebsrat bei der Belegschaft. © PR/Volkswagen

Neben einem bunten Rahmenprogramm im Fahrzeugwerk Zwickau stand vor allem die Fahrzeugproduktion im Mittelpunkt des Interesses.

"Für die rund 50.000 Besucher gab es spannende Einblicke in sämtliche Arbeitsbereiche der Produktion von Elektrofahrzeugen, vom Pressen der Teile bis hin zur Montage", so Christian Sommer, Leitung Interne Kommunikation.



Fast auf den Tag genau fällt der Produktionsstart des ersten in der DDR montierten VW Polo. Nachdem am 3. April 1990 im Volkswagen-Werk Wolfsburg die ersten Polo-Teilesätze für das Montageprojekt in Zwickau verladen wurden, lief am 21. Mai 1990 in der Montagehalle des IFA-Kombinates Pkw in Mosel das erste Fahrzeug vom Band.

Christian Sommer: "Seit Juni 2020 werden nun ausschließlich Elektro-Modelle von Volkswagen und den Schwestermarken Audi und Seat gefertigt, täglich mehr als 1400 Fahrzeuge."