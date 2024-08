Berichte über Messerstecherei in Zwickau: Polizei spricht von Falschmeldung

Im Internet verbreitete sich am heutigen Samstag die Meldung, dass es in Zwickau zu einer Messerstecherei kam. Die Polizei spricht von einer Falschmeldung.

Von Julian Winkler

Zwickau - Aufregung in Zwickau am heutigen Samstagmittag: In sozialen Netzwerken kursierte die Nachricht, dass es in der Bahnhofsvorstadt zu einer Messerstecherei kam. Nun äußert sich die Polizei dazu. Es handelt sich um eine Falschmeldung.

Die Polizei kreiste am heutigen Samstag mit einem Hubschrauber über Zwickau. Allerdings nicht wegen einer Messerstecherei, wie in den sozialen Netzwerken behauptet wurde. © Andreas Kretschel Auf Facebook berichtete ein User am Freitagmittag über eine Messerstecherei am Schwanenteich. Diese Nachricht verbreitete sich auch auf Telegram und Co. Daher würde auch ein Polizeihubschrauber über der Stadt kreisen. Den Hubschrauber gab es tatsächlich - allerdings war er wegen des Christopher Street Days (CSD), der Gegendemo und einer weiteren Veranstaltung in der Zwickauer Innenstadt unterwegs. Das bestätigt die Polizei gegenüber TAG24. Zudem sagt die Polizei zu den Messerstecher-Postings: "Dabei handelte es sich um eine Falschmeldung."

Zwickau "Am Nachmittag meldeten Zeugen die Sichtung eines Jugendlichen, der im Bereich der Magazinstraße mit einem Butterflymesser herumgespielt haben soll. Personen wurden dabei nicht bedroht. Einsatzkräfte prüften großräumig, konnten aber keinen Tatverdächtigen feststellen", so eine Polizeisprecherin. Die Beamten nahmen dennoch eine Anzeige gegen Unbekannt auf.

Unter anderem auf Facebook wurde die Nachricht von einer Messerstecherei in Zwickau verbreitet. Doch es handelte sich um eine Falschmeldung. © Schreenshot/Facebook

