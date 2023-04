Bespuckt, beleidigt, bedrängt! Polizei sucht Aggro-Porsche-Fahrer von A72

Lichtentanne - Am Donnerstagvormittag ist es auf der A72 zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Prosche-Fahrer und zwei BMWs gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Nötigung im Straßenverkehr, Beleidigung und Körperverletzung aufgenommen.

Der Vorfall passierte auf der A72 zwischen Treuen und Zwickau und setzte sich später abseits der Autobahn fort. (Archivbild) © Ralph Kunz

Wie die Polizeidirektion Zwickau am Freitagmittag mitteilte, waren die beiden BMW-Fahrer (21 und 22 Jahre) gegen 9.15 Uhr mit ihren Fahrzeugen hintereinander auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Dresden unterwegs.

"Zwischen den Anschlussstellen Treuen und Zwickau-West näherten sich die beiden einem vorausfahrenden Porsche, der von der linken auf die rechte Spur wechselte. Als der erste BMW überholte, lenkte der Fahrer des Porsches nach links und bedrängte den BMW, sodass der 22-Jährige Richtung Mittelschutzplanke ausweichen und eine Gefahrenbremsung einleiten musste", so ein Sprecher der Polizei.

Kurz vor der Abfahrt Zwickau-West konnten die beiden BMWs den Porsche schließlich überholen. Die beiden Fahrzeuge fuhren, ebenso wie der Porsche, von der Autobahn ab.

Damit war die Auseinandersetzung aber noch nicht beendet. Wie die Polizei weiter mitteilte, mussten alle drei Autos an einer roten Ampel stoppen.

"Der Porsche-Fahrer verließ sein Fahrzeug und ging auf den BMW zu, in dem der 21-Jährige saß. Dabei äußerte er mehrere Beleidigungen und spuckte den BMW-Fahrer schließlich durch das halbgeöffnete Seitenfenster an. Anschließend stieg er wieder in seinen Porsche und fuhr davon", berichtet der Sprecher.