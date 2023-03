Brand unter der Intensivstation: Schnelle Feuerwehren retten Krankenhaus in Sachsen

Kirchberg - Das Krankenhaus Kirchberg , eine Außenstelle des Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikums, schrammte am Sonntag an einer Katastrophe vorbei.

Bürgermeisterin Dorothee Obst ist bestürzt über den Brand im Krankenhaus. © Uwe Meinhold

Offenbar hatte jemand im Keller einen Brand ausgelöst. Zum Glück waren die Feuerwehren schnell zur Stelle, retteten 80 Mitarbeiter sowie Patienten.



Die Retter, das waren insgesamt sieben Freiwillige Feuerwehren. Mit der Burkersdorfer Ortswehr an der Spitze: "Unser erstes Fahrzeug traf drei Minuten nach dem Alarm am Krankenhaus in der Schneeberger Straße ein", sagt Wehrleiter Mario Kunz (55).

Sie bagannen mit der Suche nach zwei Vermissten - zum Glück falscher Alarm -, zeitgleich startete der Schnellangriff gegen die Flammen.

Kunz bestätigt die Gefahr: "Viel Kunststoff, große Hitze, giftiger Qualm, direkt darüber die Intensivstation - der Brand hätte sich innerhalb weniger Minuten verheerend ausbreiten können."

Bürgermeisterin Dorothee Obst (51, Freie Wähler): "Ich bin bestürzt über den Schaden und der Feuerwehr sehr dankbar, dass sie Schlimmeres verhindert hat." Der Fall zeige, wie wichtig selbst kleine Ortswehren sind.