Wie eine Straße mitten in Zwickau zum Ort der Gefühle wird

Zwickau - Grauer Beton war gestern. Mitten auf der Peter-Breuer-Straße in der Zwickauer Innenstadt soll bald ein farbenfrohes Zeichen der Zuneigung erblühen: die Zwickauer Liebesmauer. Die Modedesignerin Sara Linke (32) bringt damit ein Stück italienisches Lebensgefühl in ihre Heimatstadt, inspiriert vom berühmten "Muretto di Alassio" in Italien.