Einbrecher auf Diebestour in Westsachsen: Sonnenschirme und Lounge-Sofa geklaut

Werdau/Oelsnitz - Ob da jemand eine neue Terrasse plant? In Werdau ( Landkreis Zwickau ) und Oelsnitz ( Vogtlandkreis ) haben es Diebe in den vergangenen Tagen auf Möbelgeschäfte abgesehen.

In Oelsnitz/Vogtland wurden in den vergangenen Tagen mehrere Sonnenschirme geklaut. (Symbolbild) © 123RF/mezzotint123rf

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, brachen die Täter zwischen 19 Uhr am Montagabend und 8 Uhr am Dienstagmorgen in Werdau in den Außenbereich eines Möbelgeschäfts an der Uferstraße ein.

Dort klauten sie ein Lounge-Sofa. Das hellgraue Sitzmöbel hat einen Wert von rund 950 Euro.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die den Diebstahl bemerkt haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Werdau unter Telefon 03761/7020 entgegen.

In Oelsnitz stand dagegen Sonnenschutz auf der Liste von Einbrechern. Zwischen 16 Uhr am Samstag und 9.30 Uhr am Montagmorgen stiegen die Diebe bei einem Möbelladen in der Plauenschen Straße ein. Dort klauten sie vom Außengelände drei Sonnenschirme.

"Das Außengelände war mittels eines Bauzauns umzäunt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 160 Euro", teilte die Polizeidirektion Zwickau mit.