Einsturzgefahr und offene Keller: Nächster Bergbaustandort in Sachsen saniert

Mülsen - Nach knapp drei Jahren wurde in Mülsen ( Landkreis Zwickau ) die Sanierung des Bergbaustandortes "Martin Hoop IX" abgeschlossen.

Das Geräumte und wiederhergestellte Gelände des früheren Bergbaustandortes "Martin Hoop IX" © Sächsisches Oberbergamt

Der Schacht wurde von 1953 bis 1956 als Material- und Wetterschacht bis in eine Tiefe von 1047 Metern gebaut. In dieser Zeit entstanden auch an der Vettermannstraße Betriebsanlagen wie Kompressorengebäude, Trafostationen, Verwaltungs- und Kauengebäude. Doch gerade einmal zwanzig Jahre später, mit Einstellung des Steinkohlebergbaus im Zwickauer Revier, wurde der Schacht mit Bergemassen, Abbruchmaterial und Flugasche verfüllt und schließlich mit einer Stahlbetonplatte abgedeckt.

"Diese Verfüllsäule sackte im Laufe der Zeit nach, wodurch tagesnahe Hohlräume und damit Risiken für die Tagesoberfläche entstanden. Die Betriebsgebäude und -anlagen der ehemaligen Schachtanlage waren größtenteils ungenutzt und in einem baufälligen Zustand", berichtet ein Sprecher vom Sächsischen Oberbergamt.

Bei einzelnen Gebäudeteilen bestand mittlerweile sogar Einsturzgefahr, beziehungsweise bei unbefugtem Betreten das Risiko in einen offenen Keller oder eine Grube zu stürzen.