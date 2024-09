Europaweite Aktionswoche: Polizei zieht Transporter ohne Airbag aus Verkehr

Lichtenstein - Im Rahmen der Aktionswoche "Safety Days" des europäischen Polizeinetzwerks Roadpol werden derzeit landesweit Verkehrskontrollen durchgeführt. Ziel der Kampagne ist es, unter dem Motto "Vision Zero" die Zahl der Verkehrstoten auf Null zu senken. Auch die Polizei Zwickau beteiligte sich am heutigen Montag in Lichtenstein an der Aktion.