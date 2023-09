Fahrraddiebe schlagen gleich zweimal zu

Zwickau - In Zwickau wurden in den vergangenen Tagen mehrere Fahrraddiebstähle angezeigt.

Das geklaute E-Bike hat einen Wert von 6000 Euro. © Polizei

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, wurde unter anderem am vergangenen Wochenende im Ortsteil Marienthal in den Keller eines Wohnhauses an der Werdauer Straße Ecke Mommsenstraße eingebrochen.

Dort waren zwei Fahrräder der Marke KS Cycling im Wert von rund 800 Euro abgestellt worden. Sie haben schwarz-rot-weiße Rahmen und Sattel mit derselben Farbgebung. Auffällig sind außerdem die dreispeichigen Sternfelgen, ebenfalls in schwarz-rot-weiß.

Die Diebe konnten das Wohnhaus mit den Fahrrädern verlassen, ohne auf sich aufmerksam zu machen.

Am Montagvormittag wurde außerdem aus einem Garten der Kleingartenanlage "Alt-Bockwa" an der Muldestraße ein gesichert abgestelltes E-Bike geklaut.

Bei dem Rad handelt es sich um ein rot-graues Modell der Marke Baibike im Wert von 6000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu beiden Diebstählen aufgenommen. Inwieweit beide Fälle miteinander zusammenhängen, ist aktuell noch nicht bekannt.