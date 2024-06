04.06.2024 13:04 Glauchau: Polizei schnappt zwei Ladendiebe auf einen Streich

Die Polizei schnappte am Montag in einem Supermarkt zwei Ladendiebe in Glauchau (Landkreis Zwickau). Beide Männer hatten bereits Hausverbot,

Von Fabian Windrich

Glauchau - Erwischt! Die Polizei schnappte am gestrigen Montag in Glauchau (Landkreis Zwickau) zwei Ladendiebe auf einen Streich. Kurios: Beide Männer hatten bereits Hausverbot, betraten dennoch den Supermarkt und versuchten, Alkohol zu stehlen. Ein Ladendieb (51) versuchte am gestrigen Montag in einem Supermarkt in Glauchau (Landkreis Zwickau), Alkohol zu stehlen. Gleichzeitig schlug ein weiterer Langfinger (23) zu. (Symbolbild) © 123RF/cunaplus Die Beamten wurden gegen 19.15 Uhr zur Lidl-Filiale in der Hans-Lorenz-Straße gerufen. Dort hatte ein Mitarbeiter beobachtet, wie ein Mann (51) Alkohol im Wert von rund 70 Euro aus dem Laden schmuggeln wollte. Als die Polizei eintraf, stellte sich heraus, dass der Deutsche bereits Hausverbot hatte. "Außerdem fand sich in seinem Rucksack Pyrotechnik, für die ihm eine entsprechende Genehmigung fehlte", so eine Polizeisprecherin. Kurios: Während sich die Polizei mit dem Ladendieb beschäftigte, beobachtete ein Mitarbeiter einen weiteren Langfinger! Ein Mann (23) hatte zwei Alkohol-Getränkedosen im Wert von sieben Euro unter seiner Kleidung gesteckt, wollte so den Supermarkt verlassen.



Schnell schnappte sich der Mitarbeiter den 23-Jährigen, hielt ihn fest und informierte die Polizei, die sich gerade mit dem ersten Ladendieb beschäftigte. Währenddessen drohte der Ladendieb dem Supermarkt-Mitarbeiter. Dann schritt die Polizei ein. Zwickau Stabile Preise trotz Spätfrost und Regen: Hier startet die Saison für Erdbeer-Selbstpflücker Wenig später stellte sich heraus: Auch gegen den 23-jährigen Polen lag bereits ein Hausverbot vor. Bereits am Vormittag hatte er erstmals dagegen verstoßen.

Nun ermittelt die Polizei wegen Ladendiebstahls, Hausfriedensbruchs, Bedrohung und wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.

Titelfoto: 123RF/cunaplus