Hitler-Gruß, Merch-Diebstahl und Sprüh-Attacke: Turbulente Nacht am Sachsenring

Hohenstein-Ernstthal/Oberlungwitz - Auch in der Nacht zum Samstag kam es rund um das größte Motorsportevent Deutschlands auf dem Sachsenring in Hohenstein-Ernstthal ( Landkreis Zwickau ), die MotoGP, zu mehreren Polizeieinsätzen.

Am Freitagabend kam es zu mehreren Anzeigen rund um den Sachsenring. (Symbolbild) © dpa/Boris Roessler

So gab es unter anderem am Freitagabend gegen 23 Uhr auf der Parkfläche am Ankerberg für einen 36-jährigen Deutschen zwei Anzeigen.



Wie die Polizei am Samstag mitteilte, waren seine Begleitung und er stark alkoholisiert, als die Beamten die beiden kontrollierten. Dabei zeigte der 36-Jährige kurzerhand den Hitlergruß.

Während der Anzeigenaufnahme verhielt er sich außerdem zunehmend unkooperativ und musste mittels einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht werden.

Anschließend hatte sich der 36-Jähre wieder beruhigt und konnte entlassen werden. Er muss sich nun wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisation und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.