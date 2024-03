Höchstens 4 Euro! Wagenknecht-Partei will Kosten für Schulessen in Zwickau deckeln

Zwickau - Das "Bündnis Sahra Wagenknecht" (BSW) im Zwickauer Stadtrat tritt zur Oster-Sitzung am heutigen Donnerstag mit seinem ersten Antrag in Erscheinung. Die Fraktion will durchsetzen, dass die Stadt Zwickau zunächst bis Jahresende die Kosten für die Schulspeisung an öffentlichen Schulen deckelt.