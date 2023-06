15.06.2023 08:15 1.133 In Motorrad gelaufen: Wildschwein stirbt nach Unfall

Bei Hohenstein-Ernstthal ist am Mittwochabend ein Wildschwein bei einem Unfall gestorben. Es war in ein Motorrad gelaufen, das Am Sachsenring unterwegs war.

Von Victoria Winkel

Hohenstein-Ernstthal - Ein Motorradfahrer wurde am Mittwochabend bei einem Wildunfall bei Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau) schwer verletzt. Das Wildschwein starb bei dem Unfall. © Andreas Kretschel Der Unfall passierte gegen 22.45 Uhr auf der Straße Am Sachsenring. Zwischen dem Gewerbegebiet und der Auffahrt zur A4 war ein Wildschein auf der Straße unterwegs, das in das Motorrad rannte. Der Biker stürzte und wurde dabei schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Wie hoch der entstandene Schaden ist, ist noch unklar. Das Wildschwein überlebte den Unfall nicht, es starb noch vor Ort.

Titelfoto: Andreas Kretschel