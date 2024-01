Kellerband in Limbach-Oberfrohna: Bewohner evakuiert

Limbach-Oberfrohna - Kellerbrand in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau ) in der Nacht auf Dienstag!

Feuerwehreinsatz in Limbach-Oberfrohna (Landkreis Zwickau): In der Nacht auf Dienstag brannte es in einem Mehrfamilienhaus in der Albertstraße. © Andreas Kretschel

Gegen 0.25 Uhr brach in einem Mehrfamilienhaus in der Albertstraße ein Feuer in einem Keller aus. Mehrere Bewohner mussten mitten in der Nacht evakuiert werden.

Die Feuerwehr rückte an und löschte den Brand.

Schnell waren die Flammen gelöscht, alle konnten wieder in ihre Wohnungen.