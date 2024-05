Künstler schenkt Meerane Riesen-Graffito

Meerane - Graffiti-Künstler Tasso alias Jens Müller (57) macht seiner Heimatstadt zum 850-jährigen Jubiläum ein fassadengroßes Geschenk: "Ich bringe Meerane seine Marktfrau zurück, und zwar so, dass sie auch junge Leute cool finden!"

Ihren neuen Platz wird die Marktfrau an der Giebelseite eines dreistöckigen Hauses in der Nähe des Marktplatzes finden.

Die Figur war jahrzehntelang ein Wahrzeichen am Marktbrunnen, bis sie nach Vandalismusschäden 2010 ins Stadtmuseum gebracht wurde.

Museumsleiter Alexander Fischer zeigt die Plastik der Marktfrau im Stadtmuseum. © Uwe Meinhold

"Auf kitschige Postkartenmalerei hab ich keinen Bock. Ich will, dass dieses Bild knallt. Auch Leute aus Hamburg oder Berlin sollen beeindruckt sein, wenn sie vorbeikommen."

Verlass ist auch auf Tassos legendäre Detailversessenheit: "Brumme hat die Augen der Marktfrau in unterschiedlicher Höhe gearbeitet. Damit das auf der Fassade so bleibt, habe ich ein Foto ihres Gesichts extra in Raster unterteilt."

Nächste Woche soll es mit der Vorzeichnung an der Fassade losgehen. Tasso: "Vorher muss eine aufwendige Grundierung aufgetragen werden. Ich möchte, dass dieses Bild 50 Jahre hält und mich überdauert."



Meerane feiert sein Stadtjubiläum vom 31. Mai bis 6. Juni. Infos zum Programm, unter anderem mit Adel Tawil und Karat, gibt es hier.