Neue Details zum Anschlag auf McDonald's-Filiale in Sachsen: Täter war Ex-Mitarbeiter

Zwickau - Schock in einer McDonald's-Filiale in Zwickau : Ein Mann (30) verschüttete am Donnerstag eine Flüssigkeit, anschließend kam es zu einer Verpuffung - Fensterscheiben flogen auseinander, der Innenraum wurde teilweise zerstört. Jetzt kommen neue Details zum Brandanschlag ans Licht.

Die McDonald's-Filiale in Zwickau: Ein Mann (30) verübte am gestrigen Donnerstag einen Brandanschlag. Der Drive-In-Schalter (rechts) wurde völlig zerstört. © Mike Müller

Die McDonald's-Filiale am gestrigen Donnerstag gegen 13.30 Uhr in der Oskar-Arnold-Straße: Der 30-Jährige betrat das Fastfood-Restaurant, ging in den Drive-In-Schalter und verschüttete eine bislang unbekannte Flüssigkeit.

Anschließend muss es einen heftigen Knall gegeben haben - es kam zur Verpuffung. Dabei wurde der Drive-In-Schalter völlig zerstört, Fenster flogen auseinander, die Einrichtung beschädigt. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Doch die große Frage bleibt: Warum verübte der Mann den Brandanschlag auf das Fastfood-Restaurant?

Die Polizei hat bereits eine mögliche Spur. "Nach ersten Ermittlungen ist bekannt, dass es sich bei dem 30-jährigen Libyer um einen ehemaligen Mitarbeiter der Filiale handelt", so eine Polizeisprecherin.

Ob der Mann aus Hass über seinen alten Job handelte, dazu kann die Polizei derzeit noch nichts sagen. Bekannt ist allerdings unterdessen, dass der Anschlag einen Sachschaden von rund 250.000 Euro hinterlassen hat.

Der 30-Jährige wurde am Donnerstagmittag nahe der McDonald's-Filiale in einem Auto vorläufig festgenommen. Anschließend kam er vor einen Haftrichter, der ihn am heutigen Freitagvormittag in eine JVA schickte.