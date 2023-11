Mann wird Fahrrad geklaut, dann verliert er seinen Führerschein

Zwickau - In Zwickau wurde einem 48-Jährigen das Fahrrad geklaut. Nun ist er seinen Führerschein los.

Der Beklaute (48) war mit dem Auto zum Tatort gekommen. Dort stellte die Polizei Alkoholgeruch fest. (Symbolbild) © Uli Deck/dpa

Das Bike, das einen Wert von rund 1100 Euro hat, war in der Johannisstraße gesichert abgestellt und wurde zwischen 2.30 Uhr und 10.25 Uhr am Sonntag geklaut. Ein Zeuge hatte den Diebstahl bemerkt und die Polizei informiert.

"Als die Beamten am Tatort eintrafen, war auch der 48-jährige Eigentümer des Rades vor Ort. Bei seiner Befragung stellten die Polizisten Alkoholgeruch in der Atemluft fest", so ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau.

Da der 48-Jährige mit seinem Auto zum Tatort gekommen war, musste er einen Atemalkoholtest durchführen. Er hatte fast 1,3 Promille intus. Daraufhin musste er mit zur Blutentnahme.