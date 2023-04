Mehrere Tausend Euro Schaden: Polizei sucht Zeugen zu Unfallfluchten

In Zwickau sind mehrere Unfallverursacher einfach abgehauen. Die Polizei sucht nun Zeugen. (Symbolbild) © 123 RF/ Christian Horz

Wie die Polizeidirektion am Dienstag mitteilte, hatte ein Unbekannter am Montag zwischen 9 Uhr und 9.30 Uhr in der Bosestraße Ecke Römerstraße einen blauen Skoda Yeti gerammt. Der Zusammenstoß passierte vermutlich als der Unfallverursacher sein Auto wenden wollte.

"Obwohl Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro entstanden war, entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort, ohne seinen Pflichten nachzukommen", so ein Polizeisprecher.

Nur wenig später gegen 9.40 Uhr ist es im Zwickauer Ortsteil Brand zu einer weiteren Unfallflucht gekommen. Der Crash passierte in der Hansastraße, kurz vor dem Ortsausgang.

"Ein Zeuge hörte einen Zusammenstoß und stellte bei näherem Hinsehen fest, dass ein weißer Fiat 500, der am Straßenrand geparkt war, seinen Außenspiegel eingebüßt hatte. Die Reparatur dürfte mindestens 150 Euro kosten", berichtet die Polizei.

Bereits am Sonntag ist ein Unfallverursacher in Zwickau-Mosel einfach abgehauen. Eine Opel-Fahrerin bemerkte am späten Nachmittag, dass ihr grauer Corsa plötzlich beschädigt war. Der Unfall muss zwischen 16.50 Uhr und 18 Uhr passiert sein. Der Opel war zu dem Zeitpunkt auf dem Parkplatz vom Rittergut am Alten Teichweg geparkt.

Die Reparatur der Schäden wird laut Polizei etwa 1500 Euro kosten.

Es werden Zeugen gesucht, die einen der Unfälle gesehen haben und Angaben zu den Verursachern machen können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Zwickau unter der Telefonnummer 0375/44580 entgegen.