Messer-Attacke in Zwickau: Passant im Krankenhaus

Zwickau - Brutal! Ein Passant (24) wurde am Mittwochabend in Zwickau von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert und geschlagen.

Der Zwickauer Neumarkt: Hier wurde am Mittwochabend ein Mann (24) brutal attackiert. © Sven Gleisberg

Gegen 18 Uhr meldete sich der 24-Jährige auf dem Polizeirevier. Er gab an, am Neumarkt von einem Mann mit einem Messer angegriffen und zudem geschlagen worden zu sein. Der Passant wurde dabei leicht verletzt, er kam anschließend in ein Krankenhaus.

dunkel gekleidet

leicht gebräunte Haut

dunkle Haare

Nach der Attacke flüchtete der Unbekannte in Richtung Georgenplatz.

Nun sucht die Polizei Zeugen: Wer hat die Attacke beobachtet? Wer kennt den Täter? Hinweise nimmt das Polizeirevier Zwickau unter der Nummer 0375/428102 entgegen.