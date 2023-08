29.08.2023 05:46 Mit dieser Idee sucht eine Firma aus Zwickau Fachkräfte

Die Reinigungsfirma "tiptop" aus Zwickau sucht dringend Fachkräfte. Daher mietete sich das Unternehmen einen Laden in der City, will so Mitarbeiter gewinnen.

Von Bernd Rippert

Zwickau - Auf der Suche nach Fachkräften hatte die Reinigungsfirma "tiptop" aus Zwickau eine ganz neue Idee: Das Unternehmen mietete einen Laden in der Innenstadt an. Quasi als Treffpunkt für Interessenten. In der Zwickauer Hauptstraße eröffnete die Firma tiptop ihren Bewerbungs-Shop. © Ralph Kunz Rund 4000 Mitarbeiter beschäftigt "tiptop" in sieben Unternehmen. Darunter auch waghalsige Fassadenkletterer. "Wir suchen händeringend neue Leute, von Reinigungskräften über Gärtner bis zu Landschaftsbauern", sagt Geschäftsführer Stefan Gersch (57). Weil sich die Gewinnung neuer Mitarbeiter als sehr zäh herausstellte, verfiel der Chef auf eine neue Idee: "Wenn die Mitarbeiter nicht zu uns kommen, kommen wir zu ihnen."

Die Eröffnung des "tiptop"-Ladens in der Hauptstraße 32 sprach sich schnell herum. Schon am ersten Tag klopften die ersten Interessenten an. "Natürlich ist der Laden auch ein gutes Marketinginstrument für unsere Unternehmen", weiß Stefan Gersch. Fachkräftesuche: Personalleiterin Yvonne Heinze (45, l.), Geschäftsführer Stefan Gersch (57) und Nicole Schütze (41) von der Tochterfirma innotop. © Ralph Kunz Vorerst ist das Geschäft in Zwickau dienstags und donnerstags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Ab Oktober sind drei Tage und längere Öffnungszeiten geplant.

Titelfoto: Ralph Kunz