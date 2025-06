Sachsens Kampf gegen den Ärztemangel trägt langsam Früchte

Zwickau - Im Kampf gegen den Ärztemangel in Sachsen trägt die 2013 begonnene Ausbildung junger Mediziner in Ungarn allmählich Früchte. Als erster Absolvent beginnt Maximilian Braun (32) im Zwickauer Ortsteil Mosel seine Arbeit als Hausarzt in einer Praxis.

Um Abhilfe zu schaffen, hat 2013 das Projekt "Studieren in Europa - Zukunft in Sachsen" begonnen - zunächst mit jährlich 20 Studienplätzen, später wurde die Zahl auf 40 aufgestockt.

Zudem sind laut Kassenärztlicher Vereinigung (KV) etwa 30 Prozent der Hausärzte über 60 Jahre alt und gehen auf absehbare Zeit in Rente. Deswegen werden in den kommenden Jahren viele Praxisnachfolger gebraucht.

Die Teilnehmer absolvieren ihr Medizinstudium demnach an der Universität Pécs in Ungarn in einem deutschsprachigen Studiengang. Danach werden sie in Sachsen zum Facharzt für Allgemeinmedizin weitergebildet.