Nach tödlichem Doppel-Unfall: Polizei erhält bei Kontrollen Unterstützung aus der Luft

Die Kollegen in den Hubschraubern können dann die Beamten am Straßenrand über Verstöße informieren. Immerhin ist die S286 sehr kurvenreich und mit zahlreichen Bäumen bepflanzt. Da können die Polizisten ohne Unterstützung aus der Luft nur kleine Teilstücke der Strecke im Blick behalten.

Anfang Mai geriet auf der Freitagstraße ein 48-jähriger Dacia-Fahrer auf die Gegenfahrbahn und krachte frontal in einen Opel. Nur kurze Zeit später fuhr eine VW-Fahrerin bei einem Wendemanöver in den Hyundai eines 33-jährigen Wartenden am Stauende. Die 33- und 48-jährigen Männer starben noch am Unfallort.