Nach tödlichem Unfall von Familienvater aus Sachsen: Freunde sammeln Spenden für Familie

Eine VW-Fahrerin wollte nicht mehr im Stau auf der S286 warten und wendete. Danach geriet sie in den Gegenverkehr und krachte frontal in das rote Auto von Stefan F. © Andreas Kretschel

Am vergangenen Dienstag kam es auf der Freitagsstraße (S286) zu zwei Unfällen. Nach aktuellem Kenntnisstand lenkte erst ein 48-jähriger Dacia-Fahrer in den Gegenverkehr und krachte dort frontal in den Opel eines 56-Jährigen. Der Dacia-Fahrer verstarb, der Opel-Fahrer wurde schwer verletzt.

Stefan war an dem Dienstagmorgen auf dem Weg zur Arbeit, als er auf Grund des Unfalls auf der S286 in einen Stau geriet. Ermittlungen zufolge dauerte es einer VW-Fahrerin zu lange und sie wendete. Dabei geriet sie in den Gegenverkehr und krachte in das Auto des 33-Jährigen. Er starb noch an der Unfallstelle.

Die VW-Fahrerin überlebte schwer verletzt, der 33-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.