Nach Wohnwagen-Brand: Vermülltes Grundstück sorgt schon lange für Ärger

Hartmannsdorf - Ein vermülltes Grundstück in der Straße An der Sandleite in Hartmannsdorf bei Kirchberg (Landkreis Zwickau) sorgt seit Jahren für Ärger im Ort. Polizei und Feuerwehr mussten bereits mehrfach dort eingreifen. Am gestrigen Sonntag brannte auf dem "Problem-Grundstück" ein alter Wohnwagen komplett aus.