Neue Details zur Bluttat in Lichtenstein: Mordopfer war Sexualstraftäter!

René K. (39) erschlug sein Opfer mit der Axt. Am Donnerstag kam der 39-Jährige in eine JVA. © picture images

Wie die Staatsanwaltschaft Zwickau auf TAG24-Nachfrage mitteilte, erschlug René sein Opfer mit einer Axt.

Brisant: Wie TAG24 erfuhr, soll der ermordete 53-Jährige ein verurteilter Straftäter sein - wegen "sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen". Das bestätigte nun auch die Staatsanwaltschaft.

"Derzeit haben wir aber keinen Anhaltspunkt, dass der Täter vom Opfer missbraucht worden ist", so eine Sprecherin. Zum Motiv oder einer möglichen anderen Verbindung zwischen dem ehemaligen FSV Zwickau-Athletiktrainer und dem Vorstrafenregister seines Opfers wollte die Sprecherin keine Angaben machen.

Es sei Gegenstand der Ermittlungen. "Wir sind noch ganz am Anfang. Der Täter hat sich vorm Richter noch nicht geäußert."

Vergangenen Mittwoch stellte sich René kurz nach 18 Uhr den Zwickauer Beamten, führte sie zum Tatort in seiner Laube. Am Donnerstag fuhr der 39-Jährige in die JVA Zwickau ein.