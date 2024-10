Neun auf einen Streich: Glauchauer Horror-Filmer dreht mit deutschen Kollegen

Glauchau - Der Glauchauer Regisseur David Brückner (36) ist zurück mit einem neuen Filmprojekt. In Leipzig dreht er aktuell seinen siebten Langfilm - und wieder einmal hat er sich dem Horror-Genre verschrieben. Doch dieses Mal ist es etwas Besonderes, denn sein neuester Film, "German Horror Story", bringt gleich neun Horror-Kurzfilme in einer Anthologie zusammen.

Filmemacher David Brückner (36) dreht seinen siebten Langfilm im Schloss Gundorf bei Leipzig. © Ralph Kunz

"German Horror Story" ist eine Hommage an die deutsche Horrorfilm-Szene, die oft im Schatten internationaler Produktionen steht. Brückner, der selbst für sein Engagement im Independent-Bereich bekannt ist, hat für das Projekt acht weitere Filmemacher um sich versammelt, die ihre eigenen Horror-Kurzfilme beitrugen.

"Die Idee war, diese Filme in eine Rahmenhandlung zu verpacken", erklärt er. Ein Goblin erzählt in der Geschichte aus einem alten Buch verschiedene düstere Geschichten, die dann in die Kurzfilme überleiten.

Besonders stolz ist Brückner darauf, dass der Film ohne staatliche Fördermittel oder großes Budget auskommt. "Wir drehen quasi für 0 Euro da alle vorerst auf ihre Gage verzichten", sagt er.

"Die Filmemacher haben ihre Geschichten unabhängig voneinander produziert, und wir versuchen, coole Locations und engagierte Menschen zu finden, die uns unterstützen."

So wurde zum Beispiel das Schloss Gundorf in Leipzig, das Brückner während eines Spaziergangs entdeckte, kostenlos zur Verfügung gestellt. "Ich bin da der Frau Britta Weber von der ansässigen Tagespflege echt dankbar, dass sie das möglich gemacht hat", so Brückner.