Renault brennt komplett aus: Fahrer rettet sich in letzter Sekunde

Hohenstein-Ernstthal - Was für ein Schock für einen Renault-Fahrer (33) am gestrigen Freitagabend in Hohenstein-Ernstthal (Landkreis Zwickau): Im Innenraum seines Autos roch es verschmort, kurz darauf ging es in Flammen auf! Der 33-Jährige konnte sich in letzter Sekunde retten, das Fahrzeug brannte allerdings vollständig aus.