Sachsens Bauernverband will Blockaden einstellen: Protestfahrt nach Berlin

Limbach-Oberfrohna - Sachsens Bauernverband will die Blockaden an Autobahnauffahrten und wichtigen Straßen vorerst einstellen.

Die Bauern blockierten in ganz Sachsen Autobahnauffahrten. Damit soll in der kommenden Woche Schluss sein. © Kristin Schmidt

Die Aktionswoche samt der Demonstration am Mittwoch in Dresden sei ein großer Erfolg, resümierte Bauernpräsident Torsten Krawczyk am Freitag in Limbach-Oberfrohna.

Am Montag würden nun Tausende Bauern aus Sachsen zur großen Kundgebung nach Berlin fahren. Danach müsse den politisch Verantwortlichen Zeit gegeben werden, Ergebnisse zu liefern, die annehmbar seien.

Daher seien seitens des Verbandes bis Anfang Februar keine weiteren derartigen Aktionen geplant.

Der Zorn der Bauern hat sich an geplanten Kürzungen von Subventionen entzündet. Die Bundesregierung will die Begünstigung für Agrardiesel schrittweise abschaffen.

Aus Protest dagegen errichteten sie seit Wochenbeginn vielerorts mit ihren Traktoren Blockaden. Dass die Ampelkoalition einen Teil ihrer Kürzungspläne zurückgenommen hat, reicht den Bauern nicht.