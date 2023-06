Sachsens schlimmster Bahnhof: Darum wollen Bürger den Abriss verhindern

Werdau - Der Putz fällt von der Decke, die Wände sind beschmiert, der Eingang ist kaum zu erkennen: Das Bahnhofsgebäude in Werdau ist wohl das heruntergekommenste in ganz Sachsen! Die Stadt will den Schandfleck abreißen lassen, einige Bürger sind dagegen - es tobt ein wahrer Kampf um die Ruine.