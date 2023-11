Seniorin nach Sex-Angriff gestorben: Mutmaßlicher Täter schweigt vor Gericht

Seit dem heutigen Freitag muss sich nach einem Sex-Angriff auf eine betagte Seniorin in Reichenbach (Vogtland) ein 49-Jähriger vor Gericht verantworten.

Von Robert Preuße

Zwickau/Reichenbach - Es ist eine Tat, die fassungslos macht: Mohammad A. (49) soll im Februar eine 93-jährige Nachbarin in ihrer Wohnung vergewaltigt und schwer verletzt haben. Die Seniorin starb zwei Monate später an den Folgen. Vor dem Landgericht Zwickau erfolgte am heutigen Freitag der Prozessauftakt.

Mohammad A. (49) muss sich unter anderem wegen sexueller Nötigung mit Todesfolge verantworten. © Kristin Schmidt Es sind schwerwiegende Taten, die dem einschlägig vorbestraften Pakistaner A. vorgeworfen werden: Er soll am Abend des 14. Februar in Reichenbach zu seiner Nachbarin gegangen sein, die im gleichen Haus lebte und sich dort gewaltsam Zutritt verschafft haben. Er kündigte der Seniorin an, Sex mit ihr haben zu wollen.

Als das Opfer dies verneinte, soll er die hochbetagte Dame mehrmals gegen die Wände geschmissen und sie gewürgt haben. Abscheulich: Bei dem Kampf bis der Täter seinem Opfer in die Brust! Laut der Aussage der Seniorin ging der Vergewaltiger zwischendurch ins Wohnzimmer und rauchte auf der Couch eine Zigarette. Zwickau Großeinsatz wegen brennendem Futtermischwagen: Vier Personen verletzt Die Auseinandersetzung soll heftig gewesen sein: "Die Geschädigte erlitt unter anderem eine Mehrfragmentfraktur der Gelenkpfanne des linken Hüftgelenks und eine Fraktur des vorderen Beckenrings links", so die Anklage.

Seniorin erkrankte nach Sex-Attacke und starb daraufhin