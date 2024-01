Silvester-Bilanz: So viel hatte die Zwickauer Polizei zu tun

Zwickau - Schlägereien, Sachbeschädigungen, Ruhestörungen: Die Zwickauer Polizei hatte über Silvester einiges zu tun! Insgesamt 184 Einsätze gab es über den Jahreswechsel in der Region Zwickau und dem Vogtland .

Die Zwickauer Polizei zählte über den Jahreswechsel 184 Einsätze. (Symbolbild) © Bildmontage: 123rf/carlosphotos, 123rf/animaflorapicsstock

Zunächst die erfreuliche Nachricht: Die Anzahl der Brände hat sich im Vergleich zum Vorjahr fast halbiert. Vor einem Jahr wurden knapp 30 Brände verzeichnet, dieses Mal waren es 14.

Besonders verheerend war ein Feuer in einer Lagerhalle in Limbach-Oberfrohna. Das Gebäude fackelte nahezu komplett ab. Wie es zum Brand kommen konnte, ist noch unklar.

Auch die Zahl der Sachbeschädigungen durch Böller und Co. hat sich nahezu halbiert. Allerdings weist die Polizei darauf hin, dass einige Sachbeschädigungen erst später gemeldet werden - die Zahl kann sich also noch erhöhen.



Fakt ist aber: Mutwillige Zerstörungen blieben nicht aus! In Elsterberg und in Netzschkau, Zwickau und Hohenstein-Ernstthal haben Silvester-Chaoten Zigarettenautomaten in die Luft gejagt. Die Höhe des Sachschadens steht laut Polizei noch nicht fest.