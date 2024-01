Silvester-Bilanz der Chemnitzer Polizei: Männer bewerfen Gruppe mit Böller, Kind verletzt

Die meisten Vergehen in der Silvesternacht waren aufgrund eines nicht sachgemäßen und gefährlichen Umgangs mit Pyrotechnik. © Kristin Schmidt

So kam es im Zeitraum von 18 Uhr am Silvesterabend bis 4 Uhr am Neujahrstag zu insgesamt 60 silvestertypischen Vorfällen, die der Polizei gemeldet wurden.

So gerieten unter anderem gegen 0.55 Uhr auf einem Balkon eines Mehrfamilienhauses in der Straße Am Plan Rattan-Möbel und ein Holzstapel aufgrund einer Feuerwerksrakete in Brand. Zum Brandzeitpunkt befand sich niemand in der Wohnung. Der Brandschaden liegt bei etwa 10.000 Euro.

Gegen 1.25 Uhr kam es auf der Hofer Straße aus noch ungeklärter Ursache zu einem Brand auf dem Gelände eines Autohändlers. Die Löscharbeiten dauern aktuell noch immer an. Anschließend werden die Brandursachenermittler am Brandort zum Einsatz kommen.

Bereits um 0.25 Uhr bewarfen zwei Männer im Alter von 39 und 58 Jahren in der Helbersdorfer Straße vorbeifahrende Autos, ein Tankstellengelände sowie eine Personengruppe mit Böllern. Dabei erlitt ein Kind aus der Gruppe, dessen Alter aktuell nicht bekannt ist, ein Knalltrauma.

Die Polizei konnte die beiden Deutschen kurz darauf stellen und ermittelt gegen das Duo nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung.