Nach mutmaßlicher "Führungsbunker"-Aussage: Zwickauer Polizei nimmt Stellung

"Lord of the Lost"-Chris Harms (44) wirft einem Polizisten vor, zweimal ganz bewusst das Wort "Führungsbunker" gesagt zu haben. Der Musiker ist empört. © Peter Kneffel/dpa

Am vergangenen Freitagabend trat die Band "Lord of the Lost" auf dem Zwickauer Stadtfest auf. Frontmann Chris Harms beschreibt in einem Offenen Brief, wie er nach dem Konzert im Zwickauer Rathaus duschen wollte.

Dazu ging er laut eigenen Aussagen an dem Vorraum eines Balkons in der ersten Etage vorbei. Dort hatte die Zwickauer Polizei - so beschreibt es Harms - einen mobilen Stand eingerichtet.

Auf Nachfrage soll ein Polizist gesagt haben: "Ja, das hier ist unser Führungsbunker." Harms frage nochmal nach, wieder soll die Antwort gekommen sein: "Das ist unser Führungsbunker". Anschließend habe es noch ein provokantes Augenzwinkern gegeben.

Der Hamburger Sänger war empört über diese Aussage. Vor allem, dass der Polizist bewusst um das Wort "Führerbunker" herumgeschlittert ist.